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Haberler Altay Süper Lig'in en centilmeni Altay

Süper Lig'in en centilmeni Altay

Süper Lig'de ilk 3 haftada oynanan 30 karşılaşma sonunda 20 takım arasında kart görmeyen tek takım Altay oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sezon öncesi, "Futbolseverlere keyif veren centilmen bir takım izleteceğiz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekibin ilk 3 müsabakada hem oyun hem de Fair-Play anlamında bu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti.

Süper Lig’in en centilmeni Altay

03.09.2021, 15:20

İlk 2 haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek keyif veren İzmir ekibi son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maçta da oyunu çirkinleştirmedi. Altay'da görev alan 19 futbolcu kart gerektirecek bir harekette bulunmadı. Ligde ilk 3 maçta en fazla kart gören takım 10 sarı kartla Hatayspor olurken, kırmızı kartta Alanyaspor 2 kırmızı kartla başı çekti.

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