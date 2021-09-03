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Süper Lig'in en centilmeni Altay

Süper Lig'de ilk 3 haftada oynanan 30 karşılaşma sonunda 20 takım arasında kart görmeyen tek takım Altay oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sezon öncesi, "Futbolseverlere keyif veren centilmen bir takım izleteceğiz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekibin ilk 3 müsabakada hem oyun hem de Fair-Play anlamında bu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti.

03.09.2021, 15:20