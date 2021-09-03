Süper Lig’in en centilmeni Altay

İlk 2 haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek keyif veren İzmir ekibi son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maçta da oyunu çirkinleştirmedi. Altay'da görev alan 19 futbolcu kart gerektirecek bir harekette bulunmadı. Ligde ilk 3 maçta en fazla kart gören takım 10 sarı kartla Hatayspor olurken, kırmızı kartta Alanyaspor 2 kırmızı kartla başı çekti.
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