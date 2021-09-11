Konyaspor virajında

Süper Lig'de ilk 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'u (D) mağlup ettikten sonra evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Altay, bugün kritik bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
TAKIMDA EKSİK YOK
İlk 3 haftada topladığı 6 puanla 6'ncı sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 7 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kendi tesislerinde çalışan siyahbeyazlılarda ön libero Poko'nun Gabon Milli Takımı'ndan dönmesiyle eksik kalmadı.
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