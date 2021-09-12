Siyah- Beyazlılar dün de Konya’dan puansız ayrıldı

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra dönen ve müthiş bir başlangıç yapan Altay, Fenerbahçe'nin ardından milli ara dönüşü deplasmanda Konyaspor'a da mağlup oldu: 3-1. 7. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza alanı son çizgisine inen Cikalleshi'nin pasında kale önündeki Soner topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 20'de Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 38'de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cebrail'in şutu direkten oyun alanına döndü. 45+5'te hızlı gelişen Konya atağında Serdar'ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutu Lis'de kaldı.

RAYAN'IN GOLÜ YETMEDİ

60'ta ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Pinares vurdu, kaleci Sehic topu kornere çeldi. 83'te sağ kanattan kullanılan kornerde Guilherme ortayı yaptı, kale sahası önünde topu önünde bulan Rahmanovic, vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0. 90+1'de Pinares ortaladı, kale sahasında Ahmed Rayan topa dokundu ve skoru belirledi: 3-1.

DENİZLİ'DEN 11'DE TEK DEGİSİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli ara öncesi İzmir'de oynadığı F.Bahçe maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli hoca Eric Björkander'i yedek soyundururken Martin Rodriguez'e forma verdi. Björkander 2. yarıda oyuna dahil oldu.

CEYHUN YİNE FORMA GİYMEDİ

Altay'ın yaz transfer döneminde renklerine kattığı Ceyhun Gülselam dün yine forma giymedi. Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor (D) müsabakalarında yedek soyunan Ceyhun, son olarak Fenerbahçe maçında kadroda yer bulamamıştı.

SON 2 MAÇTA 5 GOL YEDİ

Altay'ın savunma sıkıntıları dün yine dikkat çekti. İlk iki maçta sadece 1 gol yiyen İzmir ekibi son iki sınavda ise toplam 5 gol yiyerek gelecek adına olumsuz sinyaller verdi.

NADERİ'NİN TEKMESİ KORKUTTU

KARŞILAŞMANIN 32. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin İranlı futbolcusu Mohammad Naderi taç çizginin yakınında bir yerde topa müdahale etmek istedi. Naderi ayağını fazla havaya kaldırınca hem takım arkadaşı İbrahim Öztürk hem de Konyasporlu Endri Çekiçi yüzlerine aldıkları darbe ile yerde kaldılar. Endri Çekici birkaç dakika sonra oyuna devam ederken İbrahim Öztürk'ün tedavisi kenarda sürdü ve tecrübeli oyuncu daha sonra oyuna dahil oldu.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

SÜPER Lig'de ilk iki haftada aldığı flaş neticelerle dikkat çeken Altay, son iki haftadır ise bambaşka bir çehreye büründü. Lige 3-0'lık Kayseri galibiyeti ile başlayan ardından da deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar milli aradan önceki 2-0'lık F.Bahçe yenilgisi sonrası dün de Konyaspor'a 3-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü.



Can BARHAN ile Soru-Cevap

DEFANS HATALARI OYUNU BOZUYOR

A ltay'ın Konyaspor'a deplasmanda 3-1 yenildiği mücadeleyi ve İzmir ekibinin genel performansını Altay ve Fenerbahçe kalesini uzun yıllar koruyan eski futbolcu Can Barhan'a sorduk.

- Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve 7 gol atıp sadece bir gol yiyen Altay son iki haftada iki mağlubiyet aldı, 5 gol yedi. İzmir ekibindeki bu düşüşünü neye bağlıyorsunuz?

Altay'ın defans ve kaleci sıkıntısı var. Altay iyi bir takım fakat ferdi hatalardan kaynaklanan sorunlar dikkat çekiyor. İbrahim Öztürk, Süper Lig'e çıkarken iyi işler yapan bir stoperdi. Fakat Süper Lig'de formsuz olduğunu görüyoruz. 1. golde İbrahim'in adamı kaçırması hata, 2. golde kalecinin hatası var ama İbrahim de hatalı. Yapılan defans hataları Altay'ın oyun düzenini bozuyor. Yapılan bireysel hatalar azalınca Altay eski formuna kavuşacaktır.

- Takım iyi başladı ancak kalesinde yaşadığı ilk tehlikede gol yedi. Hem teknik direktör Mustafa Denizli'nin bu sorunu nasıl çözeceğini hem de Altay kalecisi Lis'in performansını değerlendirebilir misiniz?

Mustafa Denizli futbolu bilen bir teknik direktör. İbrahim Öztürk'ün formsuzluğunu gördü ve dışarı aldı. Altay'ın defansta Björkander ile oynaması daha iyi olur. Kaleci konusuna gelince. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Lis'e ilk iki maçta çok iş düşmemişti. Fenerbahçe ve bu maçta hatalı goller yedi. Fenerbahçe maçında Ferdi'nin şutunu kurtarması gerekirdi. Altay berabere bitirebileceği bir maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçta da yediği ikinci goldeki hata beni şaşırttı. Genç takım kalecisinin yapmayacağı hatayı yaptı. Böyle bir kalecinin Göztepe maçında da sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum.

- Gelecek hafta Altay ile Göztepe İzmir derbisinde karşılaşacak. Bu maçla ilgili görüşleriniz neler?

Altay iyi bir takım. Toplu hücum ve toplu savunma yapan bir oyun oynuyorlar. Kadroda iyi oyuncular var. Göztepe maçında Altay'ın kesin favori olduğunu söyleyebilirim. Bu iyi oyun yapısı ve tarzıyla İzmir derbisinden Altay'ın galip geleceğini düşünüyorum.