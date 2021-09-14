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Haberler Altay Altay, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Altay, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'deki İzmir derbisinde 17 Eylül Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Altay, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
AA

14.09.2021, 18:05

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda koşunun ardından ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.



Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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