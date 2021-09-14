Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda koşunun ardından ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Altay, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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