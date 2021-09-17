Altay 2 - Göztepe 1 MAÇ SONUCU

İzmir temsilcileri, ligde son oynadıkları karşılaşmalarda ikişer değişiklik yaparak mücadeleye çıktı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-1 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. O müsabakaya başlayan isimlerden İbrahim Öztürk ve Cesar Pinares'in derbide yerlerini Zeki Yıldırım ile Thaciano'ya bıraktı.

Altay'da ilk 11'de yer alan Andre Poko ile müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Kadah, daha önce Göztepe'de forma giymişti.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Cebrail Karayel'in ceza sahası dışında Soner'i geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi.

22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.

88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

LİGLERDE 57'NCİ KARŞILAŞMA

Altay ile Göztepe, şimdiye kadar profesyonel liglerde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar ise 13 galibiyet alırken, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de 23 kez rakip olurken, 27 kez aynı ligde yer aldılar. 2000-2001 sezonunda 2'nci Lig'de Altay ve Göztepe 4 kez birbirlerine rakip oldu. Altay derbilerde Göztepe'ye 67 gol atarken, Göz-Göz rakip fileleri 48 kez sarstı.