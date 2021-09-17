İzmir’de derbi ateşi

Süper Lig'de bugün iki İzmir ekibi Altay ile Göztepe tam 18 yıl sonra saat 20.00'de karşılaşacak. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Altay'da sakatlıkları bulunan Ahmed Rayyan ve Pinares Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Mihojevic görev yapamayacak.

Ev sahibi konumundaki Altay'ın taraftarları için maçın biletleri güney ve kuzey kale arkası 25, maraton doğu tribünü 50, numaralı tribün 250, VIP 500 TL'den satışa sunuldu.

GÖZTEPE TARAFTARI YOK

Göztepe taraftarı pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. Derbide 71 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile 38 yaşındaki Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ligin en deneyimli ve en genç teknik adamları olarak kozlarını paylaşacak.

En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi en son ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de rakip oldu. Son randevu 2-2 sona erdi. O sezon Göztepe şampiyonluğa ulaşırken, Altay tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düştü.

ALTAY: 22 GÖZTEPE: 13

İzmir'in iki dev ekibi Altay ile Göztepe, şimdiye kadar profesyonel liglerde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar ise 13 galibiyet alırken, 21 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de 23 kez rakip olurken, 27 kez aynı ligde yer aldılar. 2000- 2001 sezonunda İkinci Lig'de Altay ve Göztepe 4 kez birbirlerine rakip oldu. Altay derbilerde Göztepe'ye 67 gol atarken, Göz- Göz rakip fileleri 48 kez sarstı. İki İzmir temsilcisinin arasındaki rekabette Süper Lig'deki en son karşılaşma 18 yıl önce 8 Şubat 2003 yılında oynanırken Altay bu maçı 2-0 kazandı.