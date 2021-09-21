Haberler Altay Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'de son olarak derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler....

21.09.2021, 15:32