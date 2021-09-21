  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'de son olarak derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler....

Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

21.09.2021, 15:32

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor Altay maçı saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Sabo, Djokovic, Boyd, Bolasie, Boldrin, Remy

Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.