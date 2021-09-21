Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor Altay maçı saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.
ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Sabo, Djokovic, Boyd, Bolasie, Boldrin, Remy
Altay: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba
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