Altay tam yol ileri

Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'yi mağlup eden Altay, Çaykur Rizespor'u da yendi, yükselişini sürdürdü: 1-2. 20. dakikada soldan gelişen atakta ortaya Boldrin dokunamadı. Ceza sahası dışına çıkan topa Phiri vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mateusz'ta kaldı. 31'de sağ çaprazdan Thiam'ın çektiği şut az farkla auta çıktı. 35'te Phiri orta sahadan aldığı topla ilerleyerek ceza sahasına girmeden şutunu çekti ve top az farkla auta çıktı. 38'de Bolasie'nin vuruşunda top kaleci Mateusz'un kucağında kaldı. 40'ta Bamba'nın sağ çaprazdan çektiği şut direk dibinden auta çıktı. 44'te Erhan'ın köşe vuruşunda Thiam ön direkte topu kafa ile arkaya aşırttı, kaleci Gökhan ile karşı karşıya olan Björkander topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.



BAMBA GALİBİYETİ PERÇİNLEDİ

48. dakikada Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. 69'da orta sahada Holmen'e sert giren Thiem, ikinci sarı kartını gördü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 72'de Cebrail'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Bamba, iki defans oyuncusunu geçip vurdu, çizgiden Holmen çıkardı. Ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle golü verdi: 0-2. 81'de Alper'in serbest atışında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu kaleci Lis'de kaldı. 87'de Altay ani atağında Bamba ceza alanına girdi, vuruşunda defans gole izin vermedi. 88'de Bolasie çıkardı, Alper kontrol edip vurdu kaleci Lis çıkardı. 90'da bu kez Deniz vurdu, yine sonuç gelmedi. 90+1'de Bolasie ceza yayı önünden sert vurdu, Rize'yi umutlandırdı: 1-2. 90+2'de Paixao müsait pozisyonda dışarı attı, mücadele 2-1 sona erdi, Altay maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

YILDIZ OYUNCULAR IZMİR'DE BIRAKILDI

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Altay'da, Rize maçında yıldız isimler kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Mustafa Denizli, cuma günü İzmir'de oynayacakları Beşiktaş maçını düşünerek Cesar Pinares, Ahmed Yasser Rayan, Andre Poko, Martin Rodriguez ve Eren'i İzmir'de bıraktı. Pinares ve Rayan'ın maç öncesi hafif sakatlıkları bulunuyordu. Rodriguez, Poko ve Eren dinlendirildi.

DENİZLİ'DEN ÜÇ DEGİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Rizespor on birinde dün üç taktiksel değişikliğe gitti. Göztepe maçında stoper olarak görev yapan Thiam, bu kez Poko'nun yokluğunda ön libero olarak görev yaptı. Savunmada kaptan İbrahim Öztürk yine yedek soyunurken Björkander, Murat Akça ile birlikte savunmanın ortasında görev yaptı. İzmir'de bırakılan Martin Rodriguez'in yerine ise sağ kanatta Erhan Çelenk forma giydi. Göztepe maçında olduğu gibi Şili Pinares'in yerine de on numara pozisyonunda Brezilyalı Thaciano görev yaptı.



ERHAN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Rizespor maçının ilk yarısında 13. dakikada Cebrail'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Altaylı Erhan Çelenk'i takip eden Fabricio topsuz alanda sakatlanarak yerde kaldı. Rakibinin kendisini yere attığı fark eden Erhan boş pozisyonda kaleye yönelmek yerine Fabricio'nun tedavisi için topu taca attı. Bu hareketi sonrası Erhan, rakip takım futbolcuları ve tribünlerinden alkış aldı. Kasığında problem olan Fabricio oyuna devam edemedi ve yerini Selim'e bıraktı.