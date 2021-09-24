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Altay’dan anlamlı proje

İzmir temsilcisi Erhan Çelenk’in centilmence davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürecek.

Altay’dan anlamlı proje

24.9.2021

Altay, Rize maçında yakaladığı bariz gol şansına rağmen rakip futbolcunun sakatlanması nedeniyle topu taca atan Erhan Çelenk'in örnek davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürme kararı aldı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'in Trabzon Akçaabat'ta okuduğu Dörtyol İlkokulu ile futbolcu arkadaşı Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu'na tecrübeli oyuncu ile birlikte 1914 adet spor malzemesi desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

FAİR PLAY'E DESTEK
Ekmekçioğlu, maçın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener başta olmak üzere her kesimden tebrik telefonları aldıklarını vurgulayarak, "Futbolu güzel kılan şampiyonluklar değil işte bu davranışlar" dedi. Başkan Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'i Beşiktaş maçından önce ödüllendireceklerini, kulüp genelinde bir ödül sistemi ile Fair-Play'i destekleyip bunu ülke geneline yayacaklarını söyledi.

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