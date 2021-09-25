Büyük Altay zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 2'de 2 yapan Altay, sahasında geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve zirveye çıktı. 10. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada karambolde topa vuran Josef de Souza'nın şutunu kaleci Mateusz Liz ayaklarıyla kurtardı. 20'de Pjanic' kullandığı kornerde Kenan topu ağlara yolladı. VAR'dan gelen uyarı üzerine incelenen pozisyonda elle oynama nedeiyle gol iptal edildi. 47'de Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Yapılan pas hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güven'in kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.



ÖNCE KAPPEL SONRA BAMBA

56'da ceza sahası sol kenarındaki mücadelede topu kazanan Karamoko Bamba'nın verdiği pası iyi değerlendiren Leandro Kappel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 88'de Beşiktaş defansı topu ileriye taşımak isterken orta sahada topu kapan Serge Aka'nın ceza sahasına açtığı ortada Karamoko Bamba topla buluştu. Ceza sahası içi sol çaprazından şutu çeken Karamoko Bamba'nın şutunda top ağlarla buluşurken Altay Beşiktaş karşısında öne geçti: 2-1. 90+3'te sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kenan Karaman'ın attığı pasta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Mateusz Liz kurtardı. Maç 2-1 bitti.



DENİZLİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Altay teknik direktörü Mustafa Denizli son oynanan Rize maçı 11'inde iki değişiklik yaptı. Denizli, Beşiktaş karşısında kırmızı kart cezalısı Thiam'ın yerine orta alanda Serge Aka'ya şans verirken, Thaciano'nun yerine Ceyhun Gülselam'a şans verdi. Ceyhun bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. İki takımın da sakat oyuncu sayısının fazla olması teknik ekipleri zorladı. Altay'da Ahmed Rayan, Rodrigues, Poko ve Eren sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, bu sezon oynanan tüm maçlara ilk 11'de başlayan Thiam ise kart cezasından dolayı oynayamadı.

FORMA KRİZİ

Beşiktaş'ta eksiklerin çokluğu nedeniyle kadroya 3 genç oyuncu dahil edildi. U-19 Akademi Takımı oyuncularından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar Altay maçı kamp kadrosuna alınırken futbolcuların maç formalarının olmaması nedeniyle ufak çaplı sıkıntı yaşandı. Beşiktaş'ın İzmir Swissotel'in altında yer alan store mağazasında üç oyuncu için dün apar topar forma hazırlandı. Futbolcuların formaları maça saatler kala yetiştirildi.

YARALI BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına dün Altay deplasmanında Miralem Pjanic'te eklendi. Yıldız orta saha oyuncusu girdiği bir ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi. Pjanic, 32. dakikada yerini Güven'e bıraktı. Öte yandan İstanbul ekibinde Alex Teixeria, Vida, Cyle Larin, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou ve Batshuayi sakatlıkları Rosier ise kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemezken, maç günü rahatsızlanan Montero forma giyemedi.



BERKE ÖZBAY