Hoş geldin Dalyan bebek

Altay'ın forvet oyuncularından Deniz Kadah, baba olma sevinci yaşadı. Eşi Bahar Kadah'ın doğumu için izin alarak Almanya'ya giden deneyimli golcü sosyal medya hesabından, "Hayatımıza hoş geldin oğlum. Çok mutluyuz" paylaşımı yaptı. Kadah çifti, dünyaya gelen oğullarına Dalyan ismini koydu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Son transferimiz tribüne" başlığıyla yapılan açıklamada, "Büyük Altay Ailesi olarak Bahar ve Deniz Kadah çiftini kutlar, Dalyan bebeğe sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.