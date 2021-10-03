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Haberler Altay Gaziantep - Altay canlı anlatım

Gaziantep - Altay canlı anlatım

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep'le karşı karşıya. Gaziantep - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep - Altay canlı anlatım

03.10.2021, 15:54

Kalyon Stadı'nda oynanan Gaziantep-Altay müsabakasında hakem Bahattin Şimşek görev yapıyor. Ligde son 3 müsabakasında 9 puan çıkaran Altay, 8. haftaya 15 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Gaziantep karşısında üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak iki ekip en son 2018-2019'da TFF 1. Lig'de karşılaştı. O sezon İzmir'deki müsabaka 1-1 berabere biterken, Gaziantep'teki karşılaşmayı ise ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

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