İzmir temsilcisi, Süper Lig ilk yılında Fair Play tablosuyla farkını ortaya koydu

Spor Toto Süper Lig'de ilk yılında gösterdiği performansla dikkat çeken Altay, Fair-Play ruhunu da ortaya koydu. Teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde ilk 8 haftada, 5 galibiyet ve 3 yenilgi alarak 15 puanla 5. sırada konumlanan siyah-beyazlılar, bu süreçte 20 ekip arasında en centilmen takım oldu.

Ligde şimdiye kadar sadece 7 sarı kart gören Büyük Altay'da bir oyuncu ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligin en az takımı olan Altay'da futbolcular kritik maçlarda sergiledikleri hareketlerle de Fair-Play ruhunu yansıttı.

ERHAN GÜNDEME OTURDU

Altay'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Çaykur Rize maçında skor 0-0 devam ederken Bamba'nın pasıyla atağa kalkan Erhan Çelenk, yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle yere yığılan Baiano'yu fark edip gol atmak yerine topu dışarı göndermişti. Erhan'ın Avrupa'da da gündem olan bu davranışı 'Yılın Fair-Play hareketi' olarak yorumlanmıştı. Siyahbeyazlı ekipte, Murat 2, Poko, Pinares, Paixao, Kappel ve Cebrail ise birer kez sarı kart görürken, Ç.Rize maçında Thiam ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı.

ERHAN'DAN BÜYÜK BAŞARI

G.ANTEP FK maçında Amtay'ın tek golünü kaydeden Erhan Çelenk, Türkiye'de tüm profesyonel liglerde gol atmayı başaran üçüncü futbolcu oldu. 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 415 maça çıkarken, fileleri 75 kez sarstı. Süper Lig'deki ilk golünü atan Erhan, 3. Lig'de 104 maçta 23 gol, 2. Lig'de 45 maçta 17 gol, 1. Lig'de de 131 maçta 34 gol kaydetti.

BÜYÜK VEFA ÖRNEĞİ

Altay'ın altyapısında yetişen bir çok oyuncu, Brezilya'da olduğu gibi son yıllarını doğdukları kulüpte geçirerek futbola veda ettiler ve vefanın en güzel örneğini sergilediler. Siyah-beyazlı kulüpte 1990'lı yıllarda Fenerbahçe'ye transfer olan Toprak Kırtoğlu ile başlayıp Altay Dağdelen-Aydın Dağdelen kardeşler ile devam eden vefa davranışı, Ramazan Kurşunlu, Fatih Egedik, Merter Yüce, Murat Uluç ve İbrahim Akın ile devam etti. Bu oyuncuların çoğu transferleriyle kulübe çok önemli bonservis gelirleri kazandırırken, armaya olan sadakatlerini de futbol yaşamlarının son yıllarında bir kez daha gösterdiler. Son dönemin en önemli yıldızlarından biri olan İbrahim Akın; Beşiktaş, İstanbul BŞB, Gaziantepspor ve Sivasspor'da oynayıp son dönemini yine Altay'da geçirdi.

ŞAMPİYON OLARAK BIRAKTILAR

İbrahim Akın, futbola Altay'ı şampiyon yaparak veda ederken, armaya olan borcunu da kupayla ödedi. Murat Uluç da Altay altyapısında başlayan kariyerine futbola başladığı kulübe dönüp, İbrahim Akın'la birlikte takıma üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak veda etti.

■ BURAK HAKERLER