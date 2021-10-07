Kappel’e takip

Süper Lig'in iddialı ekibi Altay'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, bu sezonki performansıyla göz doldururken, siyah-beyazlı ekipte 4. sezonuna giren yıldız isim için Hatay, Karagümrük ve Alanyaspor kulüpleri devreye girdi. Süper Lig'in üç ekibinin de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için ara dönemde temasa geçmesi bekleniyor.

8 MAÇTA DA OYNADI

İzmir ekibinden önce Denizlispor'un da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 8 lig randevusunun hepsinde 11'de şans bulurken toplam 629 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 2 gol atıp, 1 asist yapan tecrübeli ismin kariyerinde toplam 51 golü bulunuyor. Altay Kulübü'nün de futbolcusuyla yeni sözleşme için devre arasında bir görüşme planladığı öne sürülürken başarılı kanat oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Kappel dışında İzmir ekibinde Lis, Murat, Cebrail, Naderi ve Bamba da teknik direktör Mustafa Denizli'nin 8 maçın 8'inde de şans tanıdığı oyuncular arasında yer alıyor.

Bu oyuncular arasında 720 dakika ile Lis ilk sırada.

ARA SONRASI TAM KADRO

ALTAY milli arayı fırsat olarak görüyor. Sakatlardan Pinares, Poko ve Rayan takıma dönerken siyah-beyazlılarda, son üç maçta oynamayan Martin Rodriguez'in yanı sıra genç Eren'in de iyileşerek ekibe katılması bekleniyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin milli ara sonrası oynanacak Karagümrük sınavında Rodriguez'e 11'de şans tanıması sürpriz sayılmayacak.

İBRAHİM ÖZTÜRK KULÜBEYE ÇEKİLDİ

SÜPER Lig'de ilk 8 hafta sonunda topladığı 15 puanla 5'inci sırada yer bulan Altay'da Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olmasına rağmen halen en üst kategoride oynayarak alkış alan kaptan İbrahim Öztürk, son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu. İlk 4 haftada oynanan Kayseri, Alanya, F.Bahçe ve Konya müsabakalarında ilk 11'de görev alan 40 yaşındaki usta savunmacı, son 4 haftadaki Göztepe, Ç.Rize, Beşiktaş ve G.Antep FK randevularında yedek soyundu. Göztepe ve Beşiktaş maçlarında ikinci yarıda oyuna giren stoper İbrahim, Rize'de 90+3. dakikada oyuna alınırken, Gaziantep deplasmanında şans bulamadı. Teknik direktör Mustafa Denizli, İbrahim'in yerine 11'de Björkander'i tercih etmeye başladı