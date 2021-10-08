Altay’da Zeki gözde

SÜPER Lig'in iddialı ekibi Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözüne girmeyi başardı. Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off şampiyonu olan kadroda yer alan Zeki'ye çok az süre veren deneyimli teknik adam, bu sezon Süper Lig kadrosunda tuttuğu öğrencisini son haftalarda ilk 11'e monte etti. İlk 4 haftada iki kez kadroya aldığı Zeki'ye sadece 3 dakika görev veren teknik patron Denizli, 30 yaşındaki futbolcuyu son 4 karşılaşmada 11'de oynattı. Göztepe, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında 90'ar dakika sahada kalan Zeki Yıldırım, Ç.Rize deplasmanında 74. dakikada oyundan alındı.

YİNE 11'DE ÇIKABİLİR

Son olarak 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan G.Antep deplasmanında penaltıya neden olan Zeki'nin milli ara sonrası Karagümrük maçında da 11'de çıkması bekleniyor. Mustafa Denizli daha önce yaptığı açıklamada, "Oyuncular çalışmalarda ne kadar ön plana çıkarsa fırsat yakalama şansları o kadar büyük olur" sözleriyle takımına mesaj yollamıştı.

SİYAH-BEYAZLILARA MİLLİ ARA YARADI

GİRESUNSPOR yenilgisi ile milli araya giren siyah-beyazlı ekibe milli ara ilaç gibi geldi. Teknik direktör Mustafa Denizli, yaptığı çalışmalarda savunma zaafları üzerinde dururken sakatların takıma dönmesiyle moral buldu. Martin Rodriguez ve genç Eren iyileşerek takıma dönerken, siyah-beyazlılarda Karagümrük maçı öncesi eksik oyuncu kalmadı.