Altay’ın teknik direktörü Mustafa Denizli, kulübün rotasını çizdi

Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, sezon sonunda kendilerini başarılı sayabilmeleri için Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmaları gerektiğini ifade etti. Kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Mustafa Denizli, "Kamuoyuna göre Altay sezonu düşme potasının üstünde bitirirse başarılı sayılır. Genel görüş, 'Altay yeni çıktı, bütçesi kısıtlı. Transferler yaptı. Takım olma olgusunu da ne zaman yakalayabilir?' şeklinde oldu.

BİZ DE GÜÇLÜ TAKIMIZ

Süper Lig'de uzun zaman bulunmaması aleyhte faktörlerdi, öyle değerlendirildi. Biz Avrupa kupalarına iştirak edersek o zaman takımımızı başarılı buluruz. Onun dışında başarılı bulmayız" dedi. Mustafa Denizli şöyle devam etti: "Dizilişiniz rakiple de ilgili. Güçler dengesinde bozukluk olduğu zaman aleyhinize ise değişime gidebilirsiniz. Biz şu anda güçler dengesinde çok önemli bir fark görmüyoruz. Neticede biz de güçlü bir takımız. Altay kendi içinde koyduğu hedefleri bu sene mutlaka hem camiasına hem İzmir'e yaşatacak."

FORMAYI BEN VERMEM

Geçen sezon 1. Lig'de yer alan kadrodan pek çok oyuncunun Süper Lig'de forma şansı bulduğu Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, takımda forma giymenin zor olduğunu belirtti. Denizli, "Takım Süper Lig'e çıkarken bireysel olarak da onları çıkarmayı amaçladık. İki lig arasında ciddi fark var. Onlardan istifade ediyorum. Ben onlara forma vermem, onlar benden formayı alır. Transfer risklidir. 'Bu da transfer edilir mi?' diyebileceğimiz hiçbir futbolcu çıkmadı. Bu açıdan memnunuz. Ligin 4'te 1'i bile bitmedi daha. Süreci aynı grafikte devam ettirirsek daha iyi bir noktaya gelebiliriz" dedi.

ÇOK İYİ DURUMDAYIZ

Teknik direktör Mustafa Denizli, son olarak deplasmanda 4-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında düşünceleri dışında bir 90 dakika yaşadıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bunlar futbolda zaman zaman yaşanan görüntüler. Tüm haftaların verilerini değerlendirdiğimiz zaman Altay'ın her manada kaleye gitme, şut manasında, rakip yarı sahada topa sahip olma manasında ilk 3'te yer aldığını görüyoruz. Koşma mesafelerini de ilave edersek, bu iyi bir tablo. Bunu Karagümrük maçında da devam ettirmemiz lazım" dedi.

A MİLLİLER HEDEFE VARABİLİR

A Milli Takım'ın önceki gün Letonya'yı 2-1'lik skorla mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçına değinen deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, "Futbolda düşündüğün hedeflere gitmek için aşılması gereken merhaleler vardır. Letonya maçı onların birincisiydi. Biz kazansak dahi ki inşallah kazanacağız, son oynanacak Hollanda-Norveç maçı bizim açımızdan Hollanda galibiyetiyle bitecek bir maçmış gibi algılanıyor. Orada iki faktör öne çıkıyor. Bir genel averajın durumu. Futbolda sürprizler her zaman mümkündür. Norveç'in Hollanda'dan puan alması sürpriz bir sonuçtur ama her zaman alabilir. Birinci aşamada Norveç'i mağlup etseydik daha güvenli değerlendirme yapardık. Ancak Letonya maçında uzatmada kazandığımız penaltı müjdeli haberin başlangıcı olur" diye konuştu.



CEBRAİL KARAYEL: MİLLİ FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM

Altay'ın sağ beki Cebrail Karayel hayalinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi. Karayel, "Her sporcunun hayalidir milli formayı giymek. Bence hiçbir sporcu hiçbir zaman küsmemeli. Çağrılmadım. Bir sonraki sefer çağrılmak için elimden geleni yapacağım. Çalışmaya devam edeceğim" dedi.

BİZ ATLETİCO MADRİD GİBİYİZ

Sezon başında teknik direktör Mustafa Denizli'nin kendilerine, "Biz yukarıya oynayacağız" dediğini aktaran Cebrail şöyle devam etti: "Yolumuzdan saptığımızı düşünmüyorum. Günümüz futbolunu oynayan en iyi takımlardan biriyiz. Müthiş hızlı bir oyun oynuyoruz. Bizi Atletico Madrid'e benzetiyorum. Top bizdeyken oynayan, rakipteyken topun arkasına geçen, alanını koruyan takımız."

CEBRAİL A MİLLİ TAKIMI HAK ETTİ

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sağ bek Cebrail Karayel'in A Milli Takım'a yakıştırıldığını söyledi. Denizli, "Ben orada olsaydım çağırırdım. Cebrail onu hak etti ama onu devam ettirmesi lazım. Çok iyi bir grafik yakaladı. Burada başarılı olduğu müddetçe orada ismi tartışılır, konuşulur. Buradaki grafiğini devam ettirmesi lazım. Tahmin ediyorum kadro açıklandığı zaman biraz hayal kırıklığı yaşadı. Onun gibi bazı futbolcular da yaşamış olabilir ama futbol bir mücadele işi. Vazgeçmeyeceksin. Eğer bir hedefin varsa oraya gitmek istiyorsan mutlaka varırsın. Bu sefer olmaz, bir sonra, bir sonra ama mutlaka olur. Eğer aklına koyduysa insanın başaramayacağı bir şey yoktur" diye konuştu.

RODRİGUEZ TAKIMA DÖNDÜ

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli maç aralarının takımlara tam takım olarak çalışma imkanı bırakmadığını açıkladı. Mustafa Denizli, "Bizde sakatlık problemi olan arkadaşlarımız vardı. Belki istifade etmek için önemli süreçti ama tam istediğimiz çizgiye gelemedik sakatlıklar konusunda. Şu anda Afrika'da milli takımlarında görev yapan iki arkadaşımız var. Rodriguez ilk kez bugün takım çalışmasına katıldı ama tam sağlıklı durumda olduğunu söylemek zor. Pinares de sakatlıktan çıktı, fizik olarak istediğimiz çizgiye gelmedi. Neticede geniş bir kadromuz var. Ligde düşündüğümüz noktanın civarında dolaşıyoruz. Olumsuz geçmeyen bir 8 hafta oldu" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY