Altay - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

İzmir ekibi Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezonun iyi performans sergileyen iki takımı da sahadan galibiyetle gelmek için uğraş verecek.

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.