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Haberler Altay Altay - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Altay - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Son dakika... Fatih Karagümrük, Süper Lig’de deplasmanda İzmir ekibi Altay ile karşılaşıyor. Sezonun flaş takımları sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altay - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

17.10.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021, 16:02

İzmir ekibi Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezonun iyi performans sergileyen iki takımı da sahadan galibiyetle gelmek için uğraş verecek.

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

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