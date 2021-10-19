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Haberler Altay Altay'da Murat Akça yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Altay'da Murat Akça yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Altay'da VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Murat Akça'nın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Altay’da Murat Akça yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak
AA

19.10.2021, 16:34

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan oyuncular hakkında bilgi verildi. VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Murat Akça'nın sol arka adalesinde ikinci derece kas zedelenmesinin bulunduğu belirtildi. Tedavisine başlanan Murat Akça'nın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Üst adalesinde birinci derecede gerginlik tespit edilen Andre Poko ile darbeye bağlı sakatlığı bulunan Daouda Bamba'nın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Genç futbolculardan Cem Özgener'in bu hafta takımla çalışmalara başlayabileceği, Eren Erdoğan'ın tedavisinin ise 2 hafta daha sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Fildişi Sahili Milli Takım kampından dönen ve ayak bileği bağlarında ödem bulunan Serge Aka ile Martin Rodriguez'in tedavilerinin de devam ettiği belirtildi.

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