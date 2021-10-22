Haydi Altay

Süper Lig’de son iki maçını kaybeden siyah beyazlılar, bugün saat 20.00’de Yeni Malatya’ya konuk olacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek

SÜPER Lig'de Avrupa Ligi mücadelesi veren Altay, bugün Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beINSports1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligde son iki maçında G.Antep FK ve Karagümrük'e yenilerek 8. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, düşme potasının üzerinde yer alan rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Süper Lig'de kritik mücadele öncesi Altay'ın ligde 15 puanı bulunurken ev sahibi konumundaki Malatya ekibi ise 9 puanla 16. sırada yer alıyor. Altay'da sakatlığı bulunan Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan bugün sahada yer alamayacak. Poko, Serge Aka ve golcü futbolcu Bamba'nın durumları maç öncesi belli olacak. Yeni Malatya'da ise kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar bugün forma giyemeyecek.