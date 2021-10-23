Altay gülmeyi unuttu

Süper Lig'de iki haftadır kazanamayan Altay, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a da mağlup oldu: 2-1. 14. dakikada sarı siyahlılar kontra atakla rakip takının sahasına girdi. Chouiar'un ara pasıyla topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda kaleci Lis iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi. 17'de Altay'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cebrail'in içe doğru yaptığı ortada Pinares'in vuruşunda top savunmada kaldı. 57'de sağ kanattan hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa'nın ceza alanına yaptığı ortaya yerden beklemeden düzgün bir vuruş yapan Tetteh, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.





BAMBA'NIN GOLÜ YETMEDİ

66'da Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atağında Mustafa'nın kaleye çektiği şutta top Ceyhun'ın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 68'de Adem Büyük, top ağlarla göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0. 82'de Altay atağında sağ kanattan kaptığı top ile ceza alanına girmeye çalışan Karim Hafez'in müdahalesi ile yere düşünce Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bamba, skoru belirledi: 2-1.



SUMUDİCA'DAN ZORUNLU ROTASYON

YENİ Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Adana Demirspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam sarı kart cezası bulunan Sadık Çiftpınar'ın yerine Mustafa Eskihellaç'a formayı verdi.





NADERİ ŞOKU

Altay'ın sezon başında takıma dahil ettiği İranlı sol bek Mohammad Naderi, ilk yarıda sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Rakinden sıyrılmak isterken sakatlık yaşayan yıldız oyuncuya hemen müdahale edildi. Saha kenarında da tedavisi devam eden oyuncu, oyuna devam edemedi ve sedyeyle taşındı. Naderi'nin yerine 20. dakikada Erhan Çelenk oyuna dahil oldu.