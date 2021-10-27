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Altay kendine geldi

Süper Lig’de son 3 maçını kaybeden İzmir temsilcisi kupada bir üst tura yükseldi. Siyah-beyazlılar, Derince Bld'yi Deniz Kadah, Rayan (2), Paixao ve Thiam'ın golleriyle dize getirdi

Altay kendine geldi

27.10.2021

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay, evinde oynadığı karşılaşmada Derince Bld'yi 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden İzmir ekibi, bu galibiyetle kendine geldi. 34'te Özgür'ün kullandığı serbest atışta İbrahim Öztürk topu çevirdi. Deniz Kadah meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

MAÇIN SKORUNU THİAM BELİRLEDİ
35'te Özgür'ün ortasında Rayan farkı ikiye çıkardı: 2-0. 43'te Ramazan'ın kullandığı korner atışında Sercan kafayı vurdu: 2-1. 47'de Tolga'nın sağdan ortasında bomboş pozisyondaki Paixao, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1. Rayan, uzak köşeye vurdu: 4-1. 65'te Cem'in şutunda Tayfun gol izni vermedi. 87'de ceza sahası içinde yaşanan karambolde Thiam topu filelerle buluşturdu: 5-1. Altay tur atladı.

■ BERKE ÖZBAY

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