Al-Marri’den Alsancak Stadı turu

beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, yapımı bitme aşamasına gelen Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'nda Al-Marri'yi konuk ettiği belirtildi.

Ekmekçioğlu'ndan hem stat hem de Altay tarihi ile ilgili bilgiler alan Al-Marri'nin, iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında da fikir alış verişinde bulunduğu kaydedildi.

Al-Marri'nin dünkü Altay-Demir Grup Sivasspor maçını da izlediği bildirildi.