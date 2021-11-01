Altay’ın Ekim kabusu

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Altay, Süper Lig'de geçtiğimiz Ekim ayında hem sakatlıklar yüzünden hem 3 puan yüzü göremeyerek geçen ayı sancılı tamamladı. Gaziantep FK, Karagümrük ve Malatya maçlarından puan çıkaramayan ekip sahasında son Sivas mücadelesinde de gülemedi ve 1 puanla teselli buldu. Şilili Rodriguez, stoper Murat ve İranlı sol bek Naderi olmak üzere 3 as oyuncusundan yoksun çıktığı Sivas maçında Bamba'nın da sakatlanmasıyla sarsılan İzmir ekibi bu futbolcudan gelecek iyi haberleri bekliyor.

RASHED AL-MARRİ'DEN ALSANCAK STADI TURU

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeniden inşaatı çok büyük oranda tamamlanıp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım Cuma günü resmi açılışının yapılması beklenen Alsancak Stadı'nda Digitürk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'yi konuk etti. Başkan Ekmekçioğlu'nun davetlisi olarak İzmir'e gelen Al-Marri, Altay ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Lig maçını izledi ve önümüzdeki haftalarda hizmete girecek stadyumu inceledi. Ekmekçioğlu'ndan hem stat hem de Altay tarihi ile ilgili bilgiler alan Al- Marri'nin, iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında da fikir alış verişinde bulunduğu kaydedildi. Ekmekçioğlu, ziyaretin sonunda Al- Marri'ye, Osmanlı koleksiyonundan sınırlı sayıdaki, üzerinde 35 Besmele'nin yer aldığı bir hediye takdim etti.