  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’ın Ekim kabusu

Altay’ın Ekim kabusu

Spor Toto Süper Lig’in siyah-beyazlı İzmir temsilcisi geçtiğimiz ay içinde ligde hem hiç galibiyet yüzü göremedi hem de üst üste gelen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşadı

Altay’ın Ekim kabusu

1.11.2021

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Altay, Süper Lig'de geçtiğimiz Ekim ayında hem sakatlıklar yüzünden hem 3 puan yüzü göremeyerek geçen ayı sancılı tamamladı. Gaziantep FK, Karagümrük ve Malatya maçlarından puan çıkaramayan ekip sahasında son Sivas mücadelesinde de gülemedi ve 1 puanla teselli buldu. Şilili Rodriguez, stoper Murat ve İranlı sol bek Naderi olmak üzere 3 as oyuncusundan yoksun çıktığı Sivas maçında Bamba'nın da sakatlanmasıyla sarsılan İzmir ekibi bu futbolcudan gelecek iyi haberleri bekliyor.

RASHED AL-MARRİ'DEN ALSANCAK STADI TURU
ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeniden inşaatı çok büyük oranda tamamlanıp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım Cuma günü resmi açılışının yapılması beklenen Alsancak Stadı'nda Digitürk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'yi konuk etti. Başkan Ekmekçioğlu'nun davetlisi olarak İzmir'e gelen Al-Marri, Altay ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Lig maçını izledi ve önümüzdeki haftalarda hizmete girecek stadyumu inceledi. Ekmekçioğlu'ndan hem stat hem de Altay tarihi ile ilgili bilgiler alan Al- Marri'nin, iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında da fikir alış verişinde bulunduğu kaydedildi. Ekmekçioğlu, ziyaretin sonunda Al- Marri'ye, Osmanlı koleksiyonundan sınırlı sayıdaki, üzerinde 35 Besmele'nin yer aldığı bir hediye takdim etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’ın Ekim kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.