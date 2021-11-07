Altay yine kayıp

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Altay, deplasmanda Antalyaspor'a da mağlup oldu: 1-0. 2. dakikada Bahadır'ın uzun pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşu kaleci Mateusz Lis'ten döndü. Dönen topu takip eden sırasıyla Mukairu ve Fredy'nin vuruşlarında da kaleci başarılı oldu. 34. dakikada Bamba'nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti. 39. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yandan auta çıktı. 49'da topla sağ kanattan ceza sahasına giren Mukairu, Özgür'ü geçtikten sonra sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Top da direkten ağlarla buluştu.

GELİŞEN ATAKLARDAN GOL ÇIKMADI

57'de Bünyamin'ın sağ kanattan pasıyla sağ çaprazdan topla buluşan Amilton yakın mesafeden şutunu çekti. Lis topu çeldi. Dönen topu Bünyamin tamamladı Lis yine başarılıydı. 66'da ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares'e çıkardı. Pinares, gelişine çok sert vurdu. Boffin iki hamlede topun sahibi oldu. 87'de sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares kaleye vurdu, kaleci çeldi. 88'de Ghacha, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Kaleci Lis başarılıydı. Ve maç siyah-beyazlıların 1-0'lık yenilgisi ile sonuçlandı.

THİAM, ADANA DEMİR MAÇINDA YOK

ALTAY'IN Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Thiam, ceza 21 sınırına ulaştı. Bu sezon toplamda 4 sarı kart gören Senegalli futbolcu milli ara dönüşü Adana Demirspor ile İzmir'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, dün savunma, orta alan ve kanatta rotasyona gitti

DENİZLİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Antalya maçı on birinde rotasyona gitti. Tecrübeli teknik adam savunma, orta alan ve kanatta üç değişiklikle deplasmana çıktı. Savunmada Björkander'in yerine sol bekte Özgür Özkaya görev alırken, orta alanda da Sivas maçında performansı beğenilmeyen Ceyhun'un yerine Serge Aka forma giydi.

RAYAN YEDEK SOYUNDU

Dünkü karşılaşmada Altay'da kanat ve hücum hattında da bazı değişiklikler vardı. Teknik direktör Denizli, hücum oyuncusu Rayan'ı da dün yedek kulübesine çekti. Sivas karşısında sol kanatta forma giyen Bamba ileri uca çekilirken, Rayan'ın yerine de Erhan Çelenk on birde maça başladı. En son Beşiktaş maçında on birde forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu 4 hafta sonra müsabakanın başında sahaya çıktı.

Maçı Halil FINCAN yorumladı

DAGLAR KADAR FARK VAR

Altay, genelde hücum gücü ile maçlara hızlı başlamasına rağmen tam tersine ilk bölümlerde gol bulmakta zorlanan bir ekip. İlk yarım saatte şu ana dek sadece 2 gol atmaları bu durumu özetliyor zaten. 30-45 arası ise 4 gol buldu. Gerisi ikinci yarıda. Dün ise Antalya baskılı başladı. Hatta henüz 2. dakikada Doğukan ile çok net bir fırsat kaçırdılar. Kaleci Lis oyuna bu pozisyonla ısındı desek yanlış olmaz herhalde. Daha sonrasında da topa daha çok sahip olan ekip yine Antalyaspor oldu. Altay'ı genelde karşılayan, hızlı hücumcuları ile çıkmaya çalışırken gördük. Ve soyunma odalarına gidilirken tabela değişmedi. İkinci yarı önde daha çok çoğalan ve kanatlardan etkili gelen taraf yine Antalyaspor'du. Öyle ki önce Mukairu ile golü buldular, sonra ise farkı açmak için sürekli saldırdılar. Bu şablonda puan almasının güç olduğunu gören Mustafa Hoca da 60'ta 3 değişikliğe birden gitti.

BU GIDISAT IYI DEGIL

Bu değişiklikler (Paixao, Thaciano ve Kazımcan) Altay'ı bambaşka bir çehreye büründürmese de ilk yarıya oranla daha çok rakip yarı alanda göründüler. Böylelikle geriye çekilen Antalya da skoru korumaya oynadı. Dünkü sonuçla birlikte kazanamama zincirine 5. halka da eklendi. Üstelik galibiyet çıkartılamayan diğer maçlara oranla belki de en etkisiz oyundu. Bu gidişat iyi değil. Sezona fırtına gibi başlayan, kaybettiği maçlarda bile rakibine hep kafa tutan Altay ile dünkü takım arasında dağlar kadar fark var. Milli ara belki de tam zamanında yetişti. Ancak faydası olacak mı göreceğiz. Daha önceki maçlarda performansını eleştirdiğimiz Lis olmasa dün çok farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Yani sözün özü bu kez Lis kendine geldi ancak hücum hattı sınıfta kaldı.