Altay’da arayış sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da dün hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Mustafa Denizli ile yolların ayrılmasının ardından siyahbeyazlı yönetim, genç teknik adam Çağdaş Atan ve daha önce de kulübü çalıştıran Yalçın Koşukavak'la ön görüşme yaptı. Görüşmeler sonunda Altay altyapısından yetişen ve son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 41 yaşındaki Çağdaş Atan'da karar kılındı. İmza töreni için yönetim basın mensuplarını Gaziemir'deki tesislere davet etti. Basın mensupları Çağdaş Atan'ı imza töreni için beklerken, genç teknik adamla Altay yönetimi arasında son dakikada çıkan pürüzler nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi.

'ŞARTLAR ŞUAN UYGUN DEĞİL'

Çağdaş Atan uzun süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Atan, "Sayın başkanın daveti üzerine ekibimle uzun bir sunum yaptık, oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şu anki şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil. Bu yüzden hem altyapısından yetiştiğim Altay'a zarar vermemek hem de yönetimin önünü açmak adına bu değerli teklife olumlu yanıt veremedim. Çok kaliteli geçen görüşmeler sonrasında dostane şekilde ayrıldık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi. Yönetim bu gelişme sonrası diğer aday Yalçın Koşukavak ile akşam saatlerinde bir araya geldi. 49 yaşındaki teknik adamla görüşmelerin olumlu geçtiği ve resmi açıklamanın bugün kulüp tarafında yapılması bekleniyor.

TEKNİK TRAFİK

Altay'da Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası kulüpte tam bir teknik trafik yaşanıyor. Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak dışında Tayfur Havutçu isminin de gündeme geldiği bilinirken bu üçlü arasında Koşukavak'ın imzaya yakın olduğu konuşuluyor.

BERKE ÖZBAY