Altay’ın kozu izmir

Spor Toto Süper Lig'de düşüşünü Fenerbahçe deplasmanında aldığı yenilgiyle sürdüren Altay, fikstür avantajına güveniyor. Siyahbeyazlılar, İstanbul'dan aldığı 2-1'lik yenilgiyle galibiyet hasretini 15 maça çıkarıp 18 puanla düşme potasında kalırken, ligde son 16 maçın 10'unu İzmir'de oynayacak. İzmir kozunu kullanarak yeniden çıkışa geçmek isteyen Altay, bu hafta sonu pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda güçlü rakibi Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın ardından milli araya girecek olan siyahbeyazlılar, dönüşte yine İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Üç maçlık İzmir serisini yine kendi evindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdirecek olan Altay, sezon sonuna kadar Gaziantep FK, Yeni Malatya, Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile İzmir'de oynayacak.

DESTEK ÇAĞRISI

KONYASPOR'U yenerek milli maç arasına 21 puanla girmek istediklerini belirten Altay Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, İzmir'deki 10 maçta Altay taraftarına büyük görev düşeceğini belirtti. Başkanvekili Doğanoğlu, "Büyük Altay taraftarı her zamanki özverisiyle tribünde yerini alıp takımını desteklerse istediğimiz sonuçlara daha kolay ulaşırız" dedi.

POKO YİNE YOK

AFRİKA Uluslar Kupası'nda ülkesi Gabon'un formasını giyen Andre Poko, 23 Ocak Pazar günü oynanacak Burkina Faso maçında görev alacağı için bu haftaki Konyaspor maçında yine oynayamayacak. Gabon'un bu karşılaşmada elenmesi halinde başarılı orta saha oyuncusu takıma dönecek. Aksi halde ise Poko'nun dönüşü uzayacak.

KARTAL'IN GOLCÜSÜ SERDAR DURSUN

Süper Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Altay galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe'de sezon başında Alman 2. Lig ekibi Darmstadt'tan kadroya katılan golcü oyuncu Serdar Dursun rüzgarı esiyor. İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Antalyaspor ve Altay maçlarında ilk 11'de tercih ettiği gurbetçi golcü, her iki maçta da 90'ar dakika sahada kalırken, iki gol kaydetmeyi başardı ve sergilediği performansla alkış topladı.

Geride kalan iki haftada Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen deneyimli forvet, sezon başından bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer aldı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 17 karşılaşmada 7 gole ulaşarak aynı gol sayısına sahip Mesut Özil ile takımın en skorer ismi oldu. Daha önce Alanyaspor (1), Göztepe (1), Çaykur Rizespor (3) ağlarını havalandırmayı başaran Serdar, Kartal döneminde ise Antalyaspor ve Altay maçlaladı. vazge- rını boş geçmedi.

FERREİRA'DAN KÖTÜ HABER

FENERBAHÇE'NİN listesindeki Ferreira'dan kötü haber geldi. Gremio'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı sol kanat oyuncusunun tüm teklifleri geri çevirip kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıldız isme Flamengo, Charlotte FC, Orlando City ve Al- Hilal de talip olmuştu

ROLAND SALLAİ FENER'E DOĞRU

BUNDESLİGA ekiplerinden Freiburg'ta forma giyen Roland Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip etti. Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan Macar yıldız, sarı-lacivertlilerin antrenman fotoğraflarının olduğu paylaşıma alev emojisi attı. Kanatlarda görev yapan Sallai'nin piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gözüküyor. 24 yaşındaki Macar oyuncu, kariyerinde 194 maçta 27 gol attı ve 21 asist yaptı. Macar futbolcu, sağ ve sol kanatlarda görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Macar oyuncu, Bundesliga'da Freiburg forması giyiyor. Kariyerine ülkesinin takımlarında başlayan Sallai, Palermo ve Apoel Nikosia formaları da giydi.