Kır zinciri Altay

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakayı da kaybedip, 15 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen düşme hattındaki Altay, bugün evinde zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Ligde son galibiyetini 24 Eylül 2021'de Beşiktaş'ı 2-1 yenerek elde eden İzmir temsilcisi, Konyaspor'u mağlup ederek yaklaşık 4 ay sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor. Yenilenen stadında çıktığı 3 karşılaşmada da puan yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, bu kez galip gelerek uzun süren kötü gidişe de nokta koymak istiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gabonlu Poko ve sakat Aka'nın forma giyemeyeceği Altay'da Cebrail ve Thaciano'nun durumları müsabaka saati netleşecek.

ÇALIK DA UNUTULMADI

Siyah-beyazlı yönetim, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına müsabakanın maraton tribünü bilet fiyatını forma numarasına ithafen 6 TL, numaralıyı Konya'nın plaka kodu nedeniyle 42 TL olarak belirledi.

IZMİR'DE KONYA'YA KARSI MAGLUBİYETİ YOK

LİGİN ilk yarısında rakibine 3-1 mağlup olan Altay, Konyaspor'la Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan Altay, kalesinde 17 gol gördü. Siyah-beyazlılar, İzmir'deki 4 müsabakada da rakibini mağlup etti.