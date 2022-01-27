Altay’da Nobre gitti

Altay'da dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyahbeyazlılar dün teknik direktör Mert Nobre ile yolları ayırdı. Sabah saatlerinde Gaziemir Tesisleri'ne giden Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Antalya'ya kampa gitmeye hazırlanan 41 yaşındaki teknik adamla yolları ayırdı. Başkan Ekmekçioğlu'nun bu kararında sportif başarısızlığın etkili olduğu öğrenildi.

ÜÇ MAÇI DA KAYBETMİŞTİ

Bir süre önce ayrılan ve yardımcılığını yaptığı Mustafa Denizli'nin yerine göreve geçerek 11 gün takımın başında kalan Nobre Alanya, F.Bahçe (D) ve Konya maçlarından yenilgiyle ayrılmıştı. 3 Şubat'a kadar Antalya'da kalacak olan siyah-beyazlı futbolcuları antrenmanlara dün anlaşılan Atletik Performans Antrenörü Ömer Faruk Mahir çıkaracak. Yönetim dün akşam saatlerinde toplantı yaparak adayları mercek altına aldı. En kısa sürede sorunun çözülmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE UYGUN VE ÖZDEŞ BULUNUYOR

Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına hız verirken ilk etapta gündemine iki ismi aldı. Listedeki ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi. Dün teknik heyet kadrosuna katılan Atletik Performans Antrenörü Ömer Faruk Mahir'in Denizlispor ve Ç.Rizespor'da çalıştığı dönemlerde Uygun'un yardımcılığını yapması bu ihtimali güçlendiriyor. İkinci aday ise son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Kemal Özdeş. Yönetim bu iki isim üzerinde yoğunlaştı.

SERKAN ÖZBALTA İMZAYA YAKIN

Altay yönetimi Mert Nobre'nin ardından teknik direktör arayışlarına hız verirken, siyahbeyazlıların Serkan Özbalta ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. Yönetimin Özbalta ile bugün bir araya gelerek son detayları konuşacağı belirtildi. Daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarında görev alan 42 yaşındaki teknik direktör, 2020-21 sezonunda 2. Lig'de Manisa FK'yı namağlup şampiyon yapmıştı. Serkan Özbalta, Türkiye profesyonel liglerinde 1991-1992 sezonunda Türkiye 1. Ligi'nde namağlup şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından 29 yıl sonra namağlup şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

■ BURAK HAKERLER