Lis’e Aslan kancası

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Altay, yeni teknik direktörü Serkan Özbalta ile çıkışa geçmenin yollarını ararken dün flaş bir gelişme yaşandı. Ligde Altay gibi kötü bir süreçten geçen Galatasaray'ın siyahbeyazlı ekibin kapısını çalıp, Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'i istediği öğrenildi.

900 BİN EURO'YA GELDİ

Galatasaray yönetiminin kaleci Lis için siyah-beyazlılara 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Altay yönetiminin ise sezon sonunda vermek şartıyla 24 yaşındaki kaleci için 2.5 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Altay, sezon başında Wisla Krakow'dan 900 bin Euro'ya Mateusz Lis'i kadrosuna dahil ederek transferde en yüksek bonservis ücretini Polonyalı eldiven için ödemişti. Kaleci Lis, Altay'ın 1 puan kopardığı G.Saray deplasmanında 6 kurtarış yaparak dikkat çekmişti. İzmir ekibi kalesinde şu ana dek 38 gol görse de Lis'in performansı hep çok konuşulmuştu. Lis, son olarak İzmir'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Konya maçının ardından tribünlerden alkış toplamıştı.

SERKAN ÖZBALTA KOLLARI SIVADI

ALTAY'DA yeni teknik direktör Serkan Özbalta kolları sıvadı. Önünde 3 maçlık zorlu bir seri bulunan siyah-beyazlılar öncelikle pazar günü oynayacakları Göztepe derbisine odaklanırken Özbalta ve ekibini zorlu bir seri bekliyor. Altay derbi sonrası ise gözünü Beşiktaş'a çevirecek. Bu kritik maç sonrasında da düşme potasındaki rakibi Ç.Rize ile kapışacak ekip 3 maçtan en az hasarla ayrılmayı planlıyor.

THACİANO'NUN BABALIK SEVİNCİ

Altay'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano baba olma sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu Antalya kampından eşinin doğumu için İzmir'e dönüp, tekrar kampa dahil oldu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Tribünde bir fazlayız" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Büyük Altay Ailesi olarak Elaine ve Thaciano Mickael da Silva çiftini kutlar, Mickael Thalysson bebeğe sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.