Altay’a Tatos şoku

SPOR Toto Süper Lig'de 16 maçtır kazanamayan, düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay'a bir darbe de eski oyuncusu Andreas Tatos'tan geldi. Siyah-beyazlı formayı 2019-2020 yılları arasında 1.5 sezon terleten Yunan futbolcunun, İzmir temsilcisine açtığı davayı 1.5 yıl sonunda kazandığı bildirildi. Altay'la yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvuran Tatos'u haklı gören mahkeme, siyahbeyazlı kulübün oyuncuya 340 bin Euro (5 milyon 150 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi. Yunan medyasına yansıyan habere göre Altay'ın aynı zamanda mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kaldığı vurgulandı. Altay'ın eski stoperi Lokman Gör'e 2 milyon 278 bin 750 TL borcu olduğu ortaya çıkarken, Abdullah Aydın, Cenk Özkaçar, Kerim Avcı, eski yabancı oyuncuları Putsila, Mossoro, Amorim, Cocalic ve Gnanduillet gibi oyuncularıyla da davalık olduğu öğrenildi.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

2018-2019 sezonunun devre arasında Elazığspor'dan Altay'a transfer olan Andreas Tatos, 1. Lig'de o sezon 16 maçta banko oynadı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2019-2020 sezonunda kupada 3, ligde 27 toplam 30 maçın 24'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Yunan orta saha, 2 gol kaydetti, 6 da asist yaptı. Tatos, Altay formasıyla toplam 46 maça çıktı.