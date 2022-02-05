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Altay'da nostaljik buluşma

Spor Toto Süper Lig'de yarın İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak Altay'ın bir döneme damga vuran unutulmaz oyuncuları Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelerek aile olmanın en güzel örneğini sergilediler.