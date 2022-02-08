Altay fitili ateşledi

Göztepe'yi 2-0'lık net bir skorla dize getiren Altay, bayram yapıyor. Ligde üst üste 8 maç kaybeden, 16 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, çıkıştaki Göztepe'yi yenerek hem 3 puan özlemine son verdi, hem de 21 puanla kümede kalma umudunu artırdı. Kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 8'den 5'e indiren Altay, rakiplerinin kayıplarıyla haftayı en karlı kapatan ekip oldu.

HERKES PUAN KAYBI YAŞADI

Son sıradaki Y.Malatya ve hemen üzerindeki Ç.Rize'nin yanı sıra barajın üzerindeki Giresun ve Kasımpaşa yenilirken, ateş hattındaki Antalya ise haftayı beraberlikle kapattı. Tehlike bölgesinden uzaklaşamayan Göztepe'yi yenen Altay çok kritik bir galibiyete imza attı. ■ BURAK HAKERLER

SERKAN ÖZBALTA AYAĞA KALDIRDI

MİLLİ arada takımın başına geçen teknik direktör Serkan Özbalta, ilk maçında Göztepe galibiyetine imza atarak kariyeri adına unutulmaz bir sevinç yaşadı. İlk Süper Lig deneyimini yaşayan Özbalta, maçın ardından iddialı açıklamalar yaptı. Özbalta, "Her şeyi sezon bittiğinde konuşabiliriz. O zaman konuşmanın daha kolay olduğunu futbolculara anlattık. Kulaklarımızı söylenenlere kapatmamız gerektiğini ve 15 müsabakadan alnımızın aklıyla çıkabileceğimizi deklare ettik. Kazandığımız 3 puanla yukarıya doğru çıkmak için ateşin fitilini yaktık" dedi.

DERBİNİN YILDIZI GENÇ KAZIMCAN

Göztepe derbisinde takımına penaltı kazandıran ve Thaciano'nun attığı golün asistini yapan genç Kazımcan Karataş, Altay'ın Türk futboluna son armağanı olarak yıldız gibi parladı. Altay Spor Okulları'nda yetişen, siyahbeyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarında forma giyen, U17 ve U19 Milli Takım'ın değişmez oyuncusu olan Kazımcan Karataş, Alanyaspor ile iki hafta önce oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından da izlenmişti.

KULÜBÜN GELECEĞİ GENÇLERDE

Türk futboluna bugüne kadar Okay Yokuşlu, Cenk Özkaçar, Aytaç Kara, Necati Ateş, Tuna Üzümcü, Gökhan Değirmenci, Musa Çağıran, Semih Kaya, Sinan Kaloğlu, Toprak Kırtoğlu ve Ufuk Ceylan gibi onlarca yetenek kazandıran Altay'ın son keşfi Kazımcan Karataş oldu. Sportif Menajer Tuna Üzümcü, "Altay'ın geleceği gençleridir" şeklinde konuştu.

TARAFTARLAR BAGRINA BASTT

Göztepe derbisini kazanarak çok kritik bir galibiyet alan Altay'ı taraftarları bağrına bastı. Gürsel Aksel Stadı'nda maçı izleyemeyen siyah-beyazlılar, 2-0'lık galibiyet sonrası bitiş düdüğünün ardından sokaklara akın etti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne akın eden taraftarlar gece yarısı futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. Oyunculara alkışlarla moral veren 12'nci adam, Altay Marşı'nı söyleyerek coşkuya ortak oldu. Teknik direktör Serkan Özbalta'ya da sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, uzun süre tesislerden ayrılmadı. Altay, Göztepe'yi yenerek rakibine karşı Süper Lig'deki üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 9 maçta siyah-beyazlılar 6 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti.