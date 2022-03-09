Altay için her maç final

Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 16 yenilgi alan topladığı 26 puanla düşme hattında bulunan Altay'da başkan vekili Levent Doğanoğlu, takımın ligde kalacağını söyledi. Özellikle son 5 haftada iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Levent Doğanoğlu, "Artık her maçımız final niteliğinde. Oynadığımız son beş maçta büyük değişim yaşadık. Direnen, kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım durumuna geldik" dedi.

SON 10 MAÇIN 6'SI EVİNDE

Bu değişimde teknik direktör Serkan Özbalta ve ekibinin çok önemli rolünün olduğunu belirten Levent Doğanoğlu şöyle konuştu: "Kalan 10 haftada taraftarımızın da desteğiyle hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız." Altay, son 10 maçın 6'sını evinde oynayacak.

ÖZBALTA FARKI

ALTAY'DA teknik direktör Mustafa Denizli döneminde maç başına puan ortalaması 0.9 iken Serkan Özbalta'nın göreve gelmesiyle puan ortalaması arttı. Takımıyla çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan genç teknik adam, 1.6 puan ortalamasına ulaştı. Ligin son 5 maçında en fazla puanı 4 galibiyet, 1 beraberlikle Trabzonspor alırken, Antalyaspor 11, Fenerbahçe, Karagümrük ve Başakşehir 10, Beşiktaş 9 puan elde etti. İzmir ekibi en fazla puan toplayan ekipler arasında yer aldı.

ALTI FUTBOLCU KART SINIRINDA

Cumartesi günü evinde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Altay'da 6 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik ekibi sıkıntıya soktu. Siyah-beyazlılarda kaleci Lis, orta saha oyuncusu Thaciano, sağ kanat Kappel, ön libero Poko, sol kanat Rodriguez ve golcü Paixao bu hafta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düşecekler.

DAOUDA BAMBA SUSKUN KALDI

ALTAY'IN 7 golle en golcü oyuncusu konumunda bulunan Daouda Karamoko Bamba, adeta gol orucuna girdi. Fildişi Sahilli santrfor, ligde 13 maçtır gol atamıyor. Sezon başında Norveç'in Brann takımından alınan 27 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk maçta Kayserispor'a karşı 2 gol atarak dikkatleri üzerine toplamıştı. Ligin 15. haftasına kadar gol sayısını 7'ye çıkaran Bamba, söz konusu haftadan itibaren ağları havalandıramadı. Sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen Bamba, 13 haftadır gol atma başarısı gösteremedi. Fildişili golcü, ligde şu ana kadar bin 741 dakika sahada kaldı.

KAPPEL'E MİLLİ DAVET

SÜPER Lig'de kalma mücadelesi veren Altay'ın başarılı kanat oyuncusu Leandro Kappel, Surinam Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Siyahbeyazlı ekipte kırmızı kart cezalı Mohammad Naderi, hafta sonundaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Serge Aka ve Eren Erdoğan ise eksiklik giderici antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın iki oyuncunun yerini doldurmak için bazı futbolcularıyla özel ilgileniyor.

KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADILAR

Yeni Malatspor maçının hazırlıklarını Gaziemir'deki tesislerinde sürdüren Altay'da dün Kadınlar Günü kutlandı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, idari ve teknik kadro ile futbolcular, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, Vali Kutlu Ataş Tesisleri'nde görev yapan tüm kadın personele çiçek ve hediyeler verdi.