Tribünde şov vardı

ALTAY'I kritik Yeni Malatya maçında taraftarlar yalnız bırakmadı. Altay yönetiminin maç öncesi kadın taraftarlar ve çocuklar için sezon bitimine kadar maçlarını ücretsiz yapması tribüne olumlu yansıdı. Böylelikle kadın taraftarlar ve minik taraftarlar da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na koştu.

Tribünler büyük oranda dolarken maçı 10 bine yakın taraftar takip etti. Yönetim biletlere olan yoğun ilgi nedeniyle kale arkasını da satışa çıkardı.

Taraftarlar atkı, flama, pankart ve bayraklarla Altay'a müthiş bir destek verirken maç öncesinde de takımı tribünlere çağırarak galibiyet sözü aldı.

Kadın taraftarlar ve çocuklar tribünde renkli görüntüler oluştururken, Altay'a gönül veren binlerce taraftar 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla takımlarını ateşledi.

GEVREK '2. YARIYA ÇIKMAYIN' DEMİŞ

YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın ardından başkan Adil Gevrek'in devre arasında takımın 2. yarıya çıkmamasını istediğini söyledi. Arslan, "Penaltı pozisyonunun tekrarını izleyemedim. Devre arasında başkanımız maçın 2. yarısını oynamamamızı rica etti. Ben de 'Başkanım, emriniz başımızın üstüne ama bu kadar insan tribüne geliyor. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada bitmesi lazım. Müsaade ederseniz biz ikinci yarıyı oynayalım dedim. Sağolsun o da beni kırmadı" dedi.