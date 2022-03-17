Altay’ın yıldızları 11’i unuttu

Spor Toto Süper Lig'de son üç maçında 7 puan alarak çıkış yakalayan ve kümede kalma umutlarını artıran Altay'da takımın en skorer iki ismi 11'i unuttu. İzmir temsilcisinin sezon başında Norveç ekibi Brann'dan aldığı ve şu ana kadar 7 gol atan Douda Bamba 8, Mısır temsilcisi Ceramica Cleopatra'dan transfer ettiği ve fileleri 4 kez havalandıran Ahmed Rayan ise 6 haftadır formaya hasret kaldı. İki yıldız futbolcu önce Mert Nobre'nin sonra da takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta'nın gözüne giremedi. Fildişi Sahilli Bamba, ilk 11'de şans bulamadığı son 8 haftada sadece 106 dakika sahada kaldı. Son 14 haftadır ise ise golle tanışamayan 26 yaşındaki forvet, en son Galatasaray deplasmanında on birde şans bulmuş ve penaltıdan skor üretmişti.

27 DAKİKASI VAR

Rayan da son 6 haftada sonradan oyuna dahil oldu ve sadece 27 dakika süre aldı. 23 yaşındaki golcü, en son golünü F.Bahçe ile 22. haftada oynanan maçta attı.

SERGE AKA KAYIPLARDA

Altay'da sezon başında Mısır temsilcisi El Gouna'dan transfer edilen Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka formaya hasret kaldı. Son maçına 25 Aralık'ta Kasımpaşa deplasmanında çıkan 27 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlığın ardından bir daha forma yüzü göremedi.

YENİ CEZA YOLDA

SÜPER Lig'de kümede kalmaya çalışan Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli ile yaşadığı fesih krizi devam ediyor. Denizli'nin mukavelesini feshedemediği ve bu yüzden TFF'ye teknik sorumlu bildiremediği İzmir ekibi daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 250 bin TL cezaya çarptırıldı. Sorunun bir türlü çözülmemesi üzerine siyah-beyazlılar, bir kez daha "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile teknik adamların statüsü ve çalışma esasları talimatının 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Altay'a bu kez 375 bin TL ceza verileceği öğrenildi.

FESİH YAPAMIYOR

ALTAY yönetimi, tek taraflı fesih yapması halinde Denizli'ye yıllık alacağı olan 1 milyon Euro'nun geri kalan bölümünü de ödemek zorunda kalacak.

■ BERKE ÖZBAY