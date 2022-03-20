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Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Sivasspor - Altay maçı sonrası İzmir temsilcisinin teknik direktörü Serkan Özbalta, istifa etti. Altay, Sivasspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Özbalta, "Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum." dedi.

20.03.2022, 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022, 16:23

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve bugün Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybeden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Altay: 2-1 | MAÇ SONUCU

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