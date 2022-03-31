Altay’ın kader maçları

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra yeniden çıkmasına rağmen geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan ve kümede kalmanın hesaplarını yapan Altay, kalan son 8 haftada kader maçlarına çıkacak. 29 puanla düşme hattında bulunan İzmir ekibi, oynayacağı 8 karşılaşmanın 5'ini evinde 3'ünü ise dışarıda oynayacak. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Antalyaspor, Başakşehir, G.Saray, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak. Deplasmanda ise Adana Demirspor, Hatayspor ve şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor ile mücadele edecek. Altay kader maçlarının ilkinde Cumartesi Antalyaspor'a konuk edecek.

GÖZLERİ GİRESUNSPOR'DA

Sezon başından bu yana 3 teknik adam değiştiren Altay'da son olarak Serkan Özbalta'nın istifa etmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu da Cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında ilk maçına çıkacak. Ateş hattının 17. sırasında yer alan İzmir ekibinin bir gözü de Giresunspor maçında olacak. Karadeniz ekibi İzmir temsilcisinin önünde son 8 haftaya 6 puan önde giriyor. İnce hesaplar yapan Altay, aradaki puan farkını eritmek için Giresunspor'un puan kaybetmesini de bekleyecek.

BİLETLER SATIŞTA

Altay yönetimi, Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Antalyaspor ile oynanacak maçın biletlerini satışa çıkardı. Yönetim kritik randevunun bilet fiyatlarını maraton tribün 20 TL, numaralı batı üst tribün 40 TL, numaralı batı alt tribün ise 40 TL olarak belirledi. Kadın ve öğrencilere ise biletler ücretsiz olacak.

LEANDRO KAPPEL BAŞ TACI

Altay'da bu sezon kaleci Lis'in ardından en uzun süre alan isim Leandro Kappel oldu. Geçen sezon 1. Lig'deki kadroda da yer alan Hollandalı sağ kanat, geride kalan 30 haftada 28 maçta ilk 11'de görev alırken, 2 kez de oyuna sonradan girdi. Ligde toplam 2417 dakikada forma giyen Kappel 2 gol atarken, 5 de asist yaparak takımına katkı sağladı. 32 yaşındaki Hollandalı, bu sezon ilk yarıda Göztepe ve Beşiktaş filelerini sarstı.

İKİ KEZ YEDEK SOYUNDU

İzmir ekibini bu sezon çalıştıran teknik direktörler Mustafa Denizli, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın vazgeçilmezi olan Kappel, sadece Denizli döneminde 2 kez yedek soyundu. Surinam Milli Takımı'na ilk kez davet edilmesi nedeniyle 25 Mart'ta ilk idmanına çıkan, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile birlikte çalışma fırsatı bulamayan Kappel'in Cumartesi günü iç sahada oynanacak Antalyaspor maçında yedek soyunabileceği ifade edildi.

BERKE ÖZBAY