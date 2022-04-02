Tek hedef 3 puan

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 31. haftada bugün evinde son haftaların formda ekiplerinden Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Altay'da bu sezon 4. teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyahbeyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak.

EVİNDE SERİ PEŞİNDE

MİLLİ ara öncesi deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Altay, Antalyaspor'u taraftarının önünde yenerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir ekibi, 27. haftada Gaziantep'i içeride 3-2 ile geçerken, 29. haftada Yeni Malatya'yı 1-0 yenmişti.

KADRODA DEĞİŞİM

Altay'da takımın başında ilk maçına çıkacak olan teknik direktör Sinan Kaloğlu, kadroda değişime hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte, orta alanda cezalı Poko'nun yokluğunda Zeki'ye forma vermeyi planlayan 40 yaşındaki teknik adam, Deniz Kadah'ın sakatlığı nedeniyle de ileri uçta bu kez Paixao'nun yerine Ahmed Yasser Rayan'a şans verecek. Savunmada da Naderi'yi riske etmeyi düşünmeyen Kaloğlu'nun sol bekte genç yıldızı Kazımcan'la maça başlayacak.