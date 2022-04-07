Altay’dan resmi başvuru

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulundu. Antalyaspor karşılaşmasında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle maç tekrarı talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF'ye iletti.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını belirterek, "Yönetim kurulu olarak Antalya maçının tekrarı konusunda TFF'ye başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" ifadelerini kullandı.

ÜZÜMCÜ UMUTLU

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü de Antalyaspor müsabakasının tekrarlanması konusunda yaptıkları çalışmayla ilgili "Sürecin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Üzümcü takım hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Takımımız içinde bir sıkıntı yok. Serkan hocanın gidişiyle elbette kısa süreli sorun yaşadık. Ancak bizim hedeflerimizde sapma yok."