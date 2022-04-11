Altay’ın şansı azaldı

Altay, Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'a da deplasmanda 3-1 yenildi, umutlarını azalttı. 14. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, top direğe çarparak dışarı çıktı. 33'te Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında topu önüne alan Belhanda, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 36'da Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın ters kafa vuruşu sonrası üst direkten dönen topu Samet tamamlayarak golü buldu: 2-0. 82'de Altay'da köşe vuruşu kullanan Rodriguez'ın ortasında karambolde topla buluşan Naderi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 86'da savunmanın müdahalesiyle Stambouli yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 87'de penaltı için topun başına gelen Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, skoru belirledi: 3-1.





BÜYÜK DEĞİŞİM

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-1 kaybedilen Antalya maçı kadrosundan 7 ismi değiştirdi. A.Demirspor karşılaşmasına üçlü savunma ile başlayan Kaloğlu, Antalya maçında oynayan İbrahim Öztürk, Murat Akça, Özgür Özkaya, Thaciano, Zeki Yıldırım, Pinares ve Ahmed Rayyan'ı kenara aldı. Genç çalıştırıcı bu isimlerin yerine, Thiam, Björkander, Naderi, Kazımcan, Eren Erdoğan, Ceyhun ve Poko'yu tercih etti.

3 MAÇTIR KAYIP!

ALTAY son üç maçtır puan yüzü göremedi. En son sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından sırasıyla Sivasspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'a mağlup oldu. İzmir ekibi bu süreçte kalesinde 7 gol görürken, 3 kez rakip fileleri sarstı. Altay deplasmanda ise kazanamama serisini 4 maça çıkarttı. Altay son 14 deplasman maçındaki 10. yenilgisini elde etti.

SAHA KARIŞTI

YENİ Adana Stadı'nda oynanan kritik önemdeki mücadelenin ilk yarısında son derece gergin anlar da yaşandı. Karşılaşmanın 38. dakikada Altay ceza alanı içerisinde Poko ile Yunus Akgün arasındaki ikili mücadelede Yunus kendini yerde buldu. Bu pozisyon sonrasında Bamba gidip yerdeki Yunus'a tepki gösterdi. 21 yaşındaki genç oyuncu yerden kalkarak Bamba ile itişti. Daha sonra diğer takım arkadaşları araya girince gerginlik büyüdü. Hakem müdahale ederken Yunus ve Bamba'ya sarı kart gösterdi.

ÖZGÜR ÖZKAYA ŞOKU

ÖTE yandan dünkü maçta Altay'da Özgür Özkaya şoku yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Kazımcan'ın yerine oyuna dahil olan Özgür Özkaya, sadece 16 dakika sahada kalabildi. Sakatlanan oyuncu acı içinde kenara gelirken bu futbolcunun yerine 62'de İbrahim Öztürk oyuna sürüldü.



