Altay’da Pinares sancısı

Spor Toto Süper Lig'de yönetim krizi, kadro dışı cezaları ve küme düşme korkusu nedeniyle çalkantılı günler geçiren Altay'da şimdi de Cesar Pinares krizi patlak verdi. Sakat olduğu belirtilen Şilili orta saha oyuncusu Pinares'in Adana Demirspor maçında oynamak istemediği ve bu nedenle zorlu deplasmana götürülmediği öğrenildi.

KARARI YÖNETİM VERECEK

30 yaşındaki futbolcunun "Mental olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Hazır değilim, Adana Demirspor maçında oynamak istemiyorum" dediği ileri sürülürken bire bir görüşmelerde de ikna edilemeyen Cesar Pinares'in kafile kadrosundan çıkarılıp, Adana Demirspor deplasmanına götürülmediği ifade edildi

PAİXAO DA OYNAMAMIŞTI

Antalyaspor ile İzmir'de oynanan maç öncesi Portekizli golcü oyuncu Marco Paixao da para alamadığı gerekçesiyle oynamak istemediğini ifade etmiş ve sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Zorlu Başakşehir maçı öncesi siyah-beyazlı yönetimin Şilili Cesar Pinares ile ilgili yaptırım uygulayıp, uygulamayacağı merak konusu oldu. ■ BURAK HAKERLER



MARCO SÜRECİ YÖNETEMEDİ!

ALTAY Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, geçen hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ile ilgili açıklamalar yaptı. Kadro dışı kararının ardından Paixao, Adana Demirspor maçı öncesi, "Kümede kalmak için takımıma yardımcı olmak istiyorum" açıklaması yapmıştı. Üzümcü ise bu açıklamanın ardından, "Affı zaman gösterecek. Paixao, daha önce bize yardım edemeyeceğini belirtmişti. Altay'a çok emeği geçti. Ancak süreci iyi yönetemedi. Aidiyeti olmayan oyuncuyla iletişim içinde olmayacağız" dedi.