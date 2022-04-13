Altay’da denetleme kurulunun raporu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'deki ilk yılında küme düşmenin eşiğine kadar gelen Altay'da, altı yıllık Özgür Ekmekçioğlu döneminin mali bilançosu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta başkanlık görevini bırakarak 21-28 Nisan tarihleri arasında genel kuru kararı alan Ekmekçioğlu'nun yönetiminin denetleme raporu hazırlandı.

Söz konusu denetleme raporuna göre, kulübün futbolcu, teknik heyet, personel ve yönetici alacakları ile SSK borçlarının toplamının 350 milyon lira olduğu açıklandı. Denetleme kurulunun raporu sonrası önceki akşam Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu ve üyeler, camia büyükleri ve Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı üç saati bulan toplantı yapıldı.

EŞİT MESAFEDEYİZ

Divan Kurulu Başkanı Sevenoğlu, "Denetleme kuruluna göre kulübün tüm borcu 350 milyon lirayı buluyor. Toplantıda mali tabloyu inceledik. Hesapların şeffaf olduğu ve herhangi bir suistimal olmadığı açık. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Kim aday olmak istiyorsa, divanın kapısı açıktır. Yeni adayları bekliyoruz. Her şey Altay'ın menfaatleri için" diye konuştu. ■ BURAK HAKERLER

ÖZGÜR ÖZKAYA ŞOKU

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü kendi sahasında ligin iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Altay'da Özgür Özkaya şoku yaşanıyor. Adana Demir ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna girip yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan 34 yaşındaki savunmacının durumu ciddi. Sol diz arka bağlarında ödem tespit edilen Özgür'ün en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu sezon sadece dokuz maçta forma giyen tecrübeli savunmacının sezonu kapatma ihtimali de bulunuyor.

GÜNDEM CESAR PİNARES

Altay Cesar Pinares sancısını gidermek için çaba sarfediyor. Adana Demir deplasmanına "Mental olarak hazır değilim" diyerek gitmeyen Pinares'i Başakşehir maçında kullanmayı planlayan teknik direktör Sinan Kaloğlu, Şilili yıldızı ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki futbolcunun ikna edilip, İstanbul ekibine karşı sahada yer alması bekleniyor. Pinares, ligde 26 maça çıkarken 3 gol, 4 asistle siyahbeyazlı ekibin hücum gücüne önemli katkı verdi.