Altay puana sevinemedi

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, sahasında Başakşehir ile berabere kalarak umut tüketti: 1-1. 28'de orta alandan yüklenen Altay'da, ceza sahasına topla birlikte giren Rodriguez, savunma arasında attığı pasla Thiam'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Thiam'ın şutunda açıyı kapatan kaleci Volkan, golü önledi. 38'de sol taraftan Salih'le köşe vuruşu kullanan Başakşehir'de, yay önünde topa gelişine vuran Tolga'nın şutunda meşin yuvarlak sol direk dibinden az farkla auta çıktı.

41'de Aleksic'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Lis çeldi. Daha sonra seken topla sol çaprazda buluşan Trezeguet, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1. 72. dakikada Aleksic, şutunu attı. Kaleci Lis'i de yanıltan top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt sebebiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

CEYHUN GÜLSELAM UMUT VERDİ

89'da Thaciano'nun şık pasında topla buluşan Ceyhun, gelişine yerden attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 90+3'te Emre'nin şutunda Lis topu uzanarak kornere çeldi. Maç 1-1 sona erdi.

SİNAN KALOĞLU DEĞİŞTİRDİ

Altay'da Sinan Kaloğlu, Adana Demir maçından farklı bir on birle dün Başakşehir karşısına çıktı. Genç teknik adam, Cebrail'in yerine Tolga'yı Kazımcan'ın yerine İbrahim Öztürk'ü Eren'in yerine Zeki'ye forma verdi.

PİNARES YEDEKTİ

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlığını gerekçe göstererek forma giymeyen Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares dünkü müsabakanın kadrosuna dahil edildi. Pinares yedek soyundu, on birde yer almadı. Öte yandan cezası biten Rayan ve sakatlığı geçen Thaciano da kadroda yer aldı.

GÜLMEYİ UNUTTU

SÜPER Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, Başakşehir ile berabere kalarak galibiyet özlemini 4 maç çıkardı. Yeni Malatya'yı yendikten sonra sırasıyla Sivas, Antalya ve Adana Demir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Başakşehir ile de berabere kalarak son 4 haftada 1 puan alabildi. İzmir ekibi kalan maçlarında G.Saray, Hatay, Giresun, Trabzon ve Kasımpaşa ile kapışacak

TARAFTARDAN PROTESTO

ALTAY taraftarları kritik Başakşehir maçının ikinci yarısında takımı protesto etti. Tribünde 4 bin 672 taraftar yer alırken, takımın 1-0 geride olduğu 70. dakikadan itibaren destek protestoya dönüştü. Siyah-beyazlılar, takımı ıslık ve alkışlarla protesto ederken, "O forma kutsaldır, nasıp olmaz herkese", "Özgür bu takım senin eserin" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdiler.