Denizli’ye ‘Başkan ol’ çağrısı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yılında küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Altay'da, başkanlık için sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 21-28 Nisan tarihlerinde genel kurul kararı almasının ardından, kulübün eski başkanı ve camia büyüğü Nafiz Zorlu, Mustafa Denizli'yi başkan olarak görmek istediklerini ifade etti. Zorlu, geçen hafta katıldığı Yüksek Divan Kurulu'nda bir camia büyüğü önderliğinde yeni bir yönetim oluşturulması fikrinin oluştuğunu belirtirken, 72 yaşındaki teknik adama çağrıda bulundu.

KULÜP BORCU HAFİFLETİLMELİ

Zorlu, "Ben ve arkadaşlarımın aklından geçen en bariz tercih Mustafa Denizli'dir. Bir takım çalıştırmaması ve kabul etmesi halinde camia büyüğü, bir önder, karizmatik ve prestijli bir lider olarak bu görevi yerine getirebilir. Denizli'nin de bunu düşünmesi için önce uygun lazım.

Öncelikle 350 milyon liralık borcun hafifletilerek yeni yönetime mali açıdan daha uygun bir ortam bırakılması gerekiyor. Alacaklılarla konuşulup, anlaşılarak kulübün borcu en çok 200 milyon liraya kadar çekilmeli" diye konuştu.

'DESTEK VERMEYE HAZIRIM'

ALTAY'IN eski teknik direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı kulübe başkan olarak dönmeye şu an sıcak bakmadığını ifade etti. İstanbul'da yaşadığını ifade eden Denizli, "Altay'da yönetime talip olacak, genç başkan adayları mutlaka çıkacaktır. Ben de hangi yönetim olursa olsun destek vermeye hazırım. Ancak başkanlık görevi benim için hem vakit, hem de konum olarak zor" diye konuştu. ■ BURAK HAKERLER