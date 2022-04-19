Kaos var lider yok

Spor Toto Süper Lig'de sezonunu bitimine 5 hafta kala İzmir'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Düşme potasına çakılan ve kümede kalma umutları azalan Göztepe ve Altay, bir taraftan da yönetim bunalımı ile uğraşıyor. Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası ve kulübü devir işlemlerini başlatması sonrası yoğun aday trafiği Özgür Ekmekçioglu yaşanmasına rağmen henüz resmi bir adım atılamadı. Kulübü devralacağı söylenen Roman Abramoviç, Rasmus Ankersen ve Hulusi Belgü isimlerinin henüz girişimde bulunmaması kaosa neden oldu.

KASAPOĞLU ÇEKİLDİ, AKMAN KARARSIZ

Altay'da benzer tablo yaşanıyor. Kulübü Süper Lig'e kadar çıkaran başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa ederek genel kurul kararı almasının ardından kulüpte derin bir sessizlik hakim. 21 Nisan'da genel kurulun ilk ayağını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı ekipte henüz ciddi bir aday çıkmadı. Mutlu Kasapoğlu'nun adaylıktan çekilmesi sonrası kulislerde adı geçen en ciddi isim olan İbrahim Akman da sessizliğini koruyor.

YİNE FIRSAT KAÇTI

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma barajında yer alan Giresunspor'un 10 puan gerisinde yer alan Altay ve 13 puan altındaki Göztepe, son 4 haftada büyük fırsat kaçırdı. Karadeniz ekibinin son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldığı süreci siyahbeyazlılar sadece bir beraberlik, Göztepe ise puansız kapattı. İki İzmir ekibi, rakiplerinin 7 puan kaybettiği son 4 haftada aradaki farkı eritme şansını teperken, kümede kalma umudunu mucizelere bıraktı.