  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Kazımcan’a çifte kanca

Kazımcan’a çifte kanca

Altay’ın genç yıldızına Galatasaray’dan sonra Lille de talip oldu. Fransız ekibi, önceki günkü maçı İzmir’de takip etti

26.4.2022

Kazımcan’a çifte kanca
ALTAY'IN genç yıldızı Kazımcan Karataş, yaz transfer döneminin şimdiden gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu için Galatasaray'ın ardından Lille de devreye girdi. Fransa Ligue 1'de mücadele eden Lille ekibinin scoutları, önceki akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Galatasaray maçını tribünden takip etti. Karşılaşmaya sol bek Naderi'nin yerine on birde başlayan ve 87 dakika sahada kalan Kazımcan için Lille scoutlarının olumlu bir rapor hazırladığı öğrenildi. 18 yaşındaki yıldız için Galatasaray kulübünün, yanı sıra Lille ekibinin de sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA