Spor Toto Süper Lig'e veda eden iki İzmir ekibinden Göztepe ile Galatasaray yenilgisi ile şansını mucizelere bırakan Altay'da sıra geldi çözüme. Göztepe'nin en büyük hissedarı Mehmet Sepil ve Altay'ı 3. Lig'den Süper Lig'e kadar çıkaran Özgür Ekmekçioğlu, bir süre önce art arda istifa etmişti. İki İzmir ekibininde yönetimin en üst kademesinde yaşanan bu istifaların ardından gözler, Göz-Göz'deki kulüp devri ve Altay'da da perşembe günü yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi. Göztepe'de hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in, sezon başında kulübe talip olan Danimarkalı Rasmus Ankersen ile tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.

İBRAHİM AKMAN 'OLUR' ALDI

Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelen ve Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezen Ankersen'in Türkiye'ye gelerek Sepil ile masaya oturacağı belirtildi. Altay'da da perşembe günü yapılacak kongre öncesi İbrahim Akman adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Daha önce kararsız olduğunu belirten Akman, dün akşam Divan Kurulu ile bir araya gelerek projesini sundu. Divan üyelerinin desteğini alan Akman'ın tek aday olarak kongreye gitmesi bekleniyor.

EKMEKÇİOGLU ADAY OLMAYACAK

ALTAY'DA genel kurulun ikinci oturumu 28 Nisan Perşembe günü İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde saat 13.00'te yapılacak. Görevinden istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

UMUDUNU KORUYOR

Altay'ın başında çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan teknik direktör Sinan Kaloğlu umudunu koruyor. Kaloğlu, "Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. G.Saray'a karşı son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi son dakikaya kadar desteklediler. Onları mutlu etmek isterdik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Göztepe ve Altay'ın Süper Lig'de bu sezon yaşadığı sportif başarısızlık her iki takım taraftarlarını isyan ettirdi. İzmir ekiplerine gönül veren yüzbinler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmeye devam ettiler. İşte yorumlar: ■ hyasin61: "Henüz hibir şey bitmiş değil" derken doğru diyor adam. Çünkü Altay için TFF 1. Lig serüveni başlayacak. ■ Aags1914: Şu kadroyu kuranlar daha acınası duruma düşüremezdi herhalde kendini. ■ sukruefe_erdoğan: Bu kadar yıl bekle. İlk yarı ilk 5 hafta lider bile ol. Sonra küme düş. ■ Egemen: Tebrikler Mehmet Sepil ve ekibi 4 yıldır başarmak istediğinizi başardınız. ■ hasanbuurak: Mucize. Daha yeni Süper Lig'e çıkan takım çıktığı gibi düşüyor. Yazık... ■ olcayusluoglu: Sakaryaspor'u kutlayacağınıza taraftarlardan özür dileyin.