Altay’da Akman şoku

Süper Lig'de düşmenin en güçlü adaylarından biri haline gelen Altay'da İbrahim Akman şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte, bugün yapılacak olağanüstü genel kurula başkanlığa tek aday olarak girmesi beklenen İbrahim Akman son anda vazgeçti. Hafta başı Divan Kurulu ile bir araya gelerek projesini sunan genç iş insanı Akman, önceki gün de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu, Prof. Dr. Ahmet Çoker'in de katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda, istifa eden Özgür Ekmekçioğlu, 92 milyon liralık alacağının 30 milyonunun Akman'ın adaylığı durumunda kulübe bağışlayacağını ve geri kalan bölümüne ise temlik koymayacağını bildirdi.

KONGRE ATATÜRK STADI'NDA

Ancak Akman toplantı sonrasında adaylıktan çekildi. Divan Kurulu üyesi Murat Bora Dülger, "Akman, pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kurulu'muza iletti" diye konuştu. Altay'da seçimli genel kurul, bugün İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Konferans Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak. Bugüne kadar sürpriz aday çıkmaması durumunda kongre divanının yetki alıp yine genel kurul tarihi belirlemesi bekleniyor. Genel kurulda ayrıca Ekmekçioğlu yönetimi ibra edilecek.

AÇIKLAMA KRİZ VE İSTİFA GETİRDİ

ALTAY'DA Murat Dülger Bora'nın Yüksek Divan Kurulu adına İbrahim Akman'ın aday olmayacağını açıklaması krize neden oldu ve istifa getirdi. Açıklamada adı geçen ve Bora gibi divan kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Çoker, açıklamanın kulüp geleneklerine aykırı olduğunu ve tek taraflı yapıldığını ifade ederek istifa ettiğini ifade etti

KALECİ LİS VE KAZIMCAN BEKLEMEDE

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı kritik önemdeki Hatayspor müsabakasında küme düşme ihtimali bulunan Altay'da görevi sona erecek yönetim oyuncu satışı yapmama kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim kaleci Mateusz Lis ve sol bek Kazımcan Karataş'a gelen transfer tekliflerini beklemeye aldı. Lis için başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük devreye girerken, genç Kazımcan Karataş için de Fransız Lille ve Adana Demirspor bir teklifle geldi.

LEVENT DOĞANOĞLU İSTEMEDİ

İzmir ekibi yaklaşık 4.5 milyon Euro'yu bulan teklifleri kulübün genel kurul sürecinde olması nedeniyle askıya aldı. Başkanlık görevini geçici olarak devralan Levent Doğanoğlu'nun, "Görevi bırakmaya hazırlanan bir yönetim kurulu olarak oyuncu satmak etik değil. Kararı ve rakamları yeni yönetim kurulu belirlemeli" dediği öğrenildi.