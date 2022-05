Altay idare etti

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. 13. dakikada Poko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Onurcan topa sahip oldu. 28'de kornerden gelen topa kafayla vuran Muhammed Gümüşkaya'nın topu kaleciden döndü. Dönen topa Flavio dokundu ancak kaleci yine gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu tamamlayan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

48'de Rodriguez'in pasında, Kappel'in şutu az farka auta gitti. 60'da kornerden gelen topu Cebrail ceza sahası içinde yolladı. Kale önünde topla buluşan Kappel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 72'de Poko'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci gole izin vermedi. 87'de Rodriguez'in ortasında topa gelişine vuran Thaciano'nun şutu direkten döndü. Karşılaşma 1-1 sona erdi.





Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı karar sonrası 8 Mart'ta görevden alınan ve MHK'nin istifası sonrası geçici yönetimin yeniden görev verdiği Cüneyt Çakır, yıllardır beraber görev yaptığı Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile 94 gün sonra buluştu. Üç hakem, maç öncesi sahasının ortasında birbirlerine sarılarak hasret giderdi ve başarılar diledi



KALOĞLU'NDAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Giresunspor'u konuk ettikleri mücadelede sahaya üç değişiklikle çıktı. Genç teknik adam ülkesine dönen Lis'in yerine Cihan'a, Ceyhun'un yerine ise Rayan'a, İbrahim'in yerine ise cezası biten Rodriguez'e görev verdi. Sözleşmelerini fesheden Paixao ve Bamba, rapor alarak takımdan ayrılan Pinares, kadro dışı kalan Murat Akça ile sakatlıkları süren Deniz ve Özgür kadroda yer almadı.





CİHAN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Altay'da alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çeken ve İzmir'den ayrılan Mateusz Lis'in yerine Giresunspor müsabakasında kaleyi Cihan Topaloğlu korudu. Üç sezondur siyah-beyazlıların birinci kalecisi konumunda olan Cihan, Süper Lig'de Lis'in gelişiyle birlikte formayı unutmuştu. Süper Lig'de ilk kez görev alan 30 yaşındaki file bekçisi, sadece kupa maçlarında görev almıştı.

GELECEĞİ KAZANMAK İÇİN GENÇLERİ KAZANMALI (MİNİ YORUM HALİL FİNCAN)

HER şey bitmişken, umutlar bir masal kuşunun peşine takılıp attaya gitmişken, yanlışlar bir dağ gibi yükselip önünüzü kesmişken, her 90 dakika sonrası "Ah, vah!" demişken, "Savunma alarm veriyor" demekten dilimizde tüy bitmişken, haliyle her maç ilginç goller yemişken, daha lige alışamadan paraşütsüz düşmüşken dünkü maçı yorumlamanın anlamı azalmıştı kuşkusuz. Ne skorun, ne kaleci ile karşı karşıya kalmanın, ne taktiksel anlayışların bir önemi kaldı. Fakat hala diyeceklerimiz var. Mesela bu maçın benim için önemi, şimdiye dek izlediklerim değil izleyemediklerimdi. Ne demek istediğimi anladınız. Kazımcan ve diğerleri yani. Tugay Gündem (19 yaşında), Eren Erdoğan (20 yaşında), Nurettin Küçükdeniz (18 yaşında), Erdem Özcan (19 yaşında) ve Efe Sarıkaya (16 yaşında). Mesela daha baştan Kazımcan dışında bir iki genci daha sahaya atmasını bekliyordum Sinan hocadan. Olsun son yarım saatte Erdem ve Eren'e son 10 dakikada ise Nurettin'e şans verdi. Bundan sonraki maçlarda bu çocukları daha fazla sahada görmek istiyoruz. Çünkü Altay'ın geleceği onlar. Çünkü şu saatten sonra puan kazanmaktan çok oyuncu kazanmaktır önemli olan.