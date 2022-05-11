Büyük Altay çıkmazda

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Altay çıkmaza girdi. 28 Nisan'da gerçekleşen genel kurulda başkan adayı çıkaramayan siyah-beyazlı camia, önceki akşam İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde yapılan zirveden de sonuç alamadı. Özgener'in yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Kongre Divan Kurulu Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, istifa eden Özgür Ekmekçioğlu ve eski başkanlardan Ahmet Taşpınar'ın katıldığı toplantıda başkan adayı çıkmadı. Kritik zirvede camia büyüğü ve eski başkan Nafiz Zorlu'nun birleştirici başkan olması yönünde fikir birliğine varıldı. B planı olarak da siyah-beyazlı ekibin efsanesi haline gelen ve yeni stada ismi verilen Mustafa Denizli'ye teklif götürülmesi gündeme geldi.

AKMAN KATILMADI

Daha önce adaylığını açıklayıp sonrasında vazgeçen ve toplantıya katılmayan İbrahim Akman'ın tek başına başkan olmayı düşünmediği ancak bir oluşumla göreve gelebileceği öğrenildi. İstifa ederek kongre yolunu açan Özgür Ekmekçioğlu'nun ise halen çekimser olduğu öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER

"ZOR GÜNDE KULÜBÜ YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Mahmut Özgener önderliğindeki Altay camiası en geç cuma gününe kadar kulübün efsane ismi Mustafa Denizli ile başkan olması yönünde bir toplantı gerçekleştirecek. Camiayı birleştirici güç olması planlanan 72 yaşındaki Mustafa Denizli de teklife yeşil ışık yaktı. CUMA GÜNÜ İZMİR'DE

İstanbul'da bulunan Mustafa Denizli, "Altay'ı zor günlerinde yalnız bırakacak halimiz yok. Mahmut Özgener ile bir değerlendirme yapıyoruz. Camiaya bu dönemde nasıl katkı sağlayabileceğimizin hesabını yapıyoruz. Perşembe (yarın) ya da cuma günü İzmir'de olacağım. Her şey netleşecek" diye konuştu. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen Denizli, görevi kabul ederse, Altay'da futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin yanı sıra başkanlık da yaparak kulüp tarihine geçecek

ZORLU KABUL ETMEDİ

ALTAY camiasının birleştirici başkan olmasını teklif ettiği camianın önemli ismi Nafiz Zorlu, görevi kabul etmedi. İstanbul'da yaşayan Zorlu, "Güveninize teşekkür ederim. Çok sayıda mazeretim var. Ancak bu modelin yararlı olmayacağını düşünüyorum. Genç, vizyonlu ve planını uygulayacak bir yönetime her türlü desteği veririz" açıklaması yaptı. Zorlu çabalara rağmen ikna olmayınca rota yeniden 72 yaşındaki Mustafa Denizli'ye çevrildi.